Seguridad sa dakbayan gihigpitan batok krimen

Subling gipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang ‘Oplan Disiplina’ sa matag barangay nga unang hugot nga giimplementar panahon sa pandemiya sa Covid-19.

Tumong niini aron mahatagan og seguridad ang publiko batok sa krimen ug paglimpyo usab sa palibot, lakip na sa paghapsay sa dagan sa trapiko.

Sa Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 15, 2023, gisugdan kini sa Barangay Pahina Central diin ilang gipang-serve ang mga warrant of arrest ug pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO) atol sa ilang paglusad sa Oplan Disiplina, duna silay nadakpan nga dunay kalapasan nga nahimo ug laing personalidad nga mibabag sa mga polis.

Dugang ni Rafter nga sinugdanan pa lang kini sanglit ila na kining himuon matag gabii diin mosulod ang mga polis sa interior nga bahin sa kabarangayan aron paghipos sa mga badlungon sa katilingban.

Gawas sa mga polis, gitinguha sa CCPO nga mosalmot na ang ubang departamento sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mopatuman sa mga ordinansa sa siyudad.

“That is just going to be the start and gahapon it was coordinated with the PDEA. There will be more department which will be involved in this kind of activity,” matod ni Rafter.