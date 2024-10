Seguridad sa Kalagkalag

Nakahan-ay na tanan ang security plan sa tanang city ug provincial police offices alang sa hugot nga seguridad sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Ang Police Regional Office (PRO) 7 nag-andam og dul-an sa duha ka libo ka mga polis lakip na mga sundalo gikan sa Visayas Command, Bureau of Fire Protection ug Philippine Coast Guard nga ilang idugang sa mga police office nga kuwang og personnel.

Matod ni P/Lt. Col. Ace Pelare, spokesperson ni P/Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nag-andam usab sila og standby personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 ug pipila ka polis gikan sa regional headquarters.

"We also have an augmentation nga gikan sa RMFB but dili sa tanang lugar. We have just chosen specific areas nga asa sila mas kinahanglan unya naa pud tay gibutang nga reserve personnel from the regional headquarters," matod ni Pelare.

Usa ka adlaw sa dili pa ang kalagkalag, isaka na sa PRO 7 ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa Full Alert diin wala nay gitugotan nga maka-leave sa ilang trabaho sanglit nakatutok tanan sa seguridad sa maong kalihukan.

Gitakdang mo-inspection si General Aberin sa tanang City ug Provincial Police Office aron pagsiguro nga naka andam na ang tanan.

Mando sa hepe sa PRO 7 sa tanan niya nga personnel nga bisan nakatutok sila karon sa pagpatuman sa seguridad sa mga menteryo nga maoy dugokon sa mga tawo, ipadayon gihapon nila ang ilang anti-criminality and law enforcement operations.

Dili makatugot si Aberin nga mosiaw ang mga kriminal sa maong mga adlaw tungod kay nakatutok lang sila sa seguridad.

Gihatagan og igong personnel sa hepe sa PRO 7 ang mga dagkong sementeryo nga gilauman nga modagsa ang daghang tawo.

Makig-alayon sila sa Land Transportation Office ug ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa mga mobiyahe paingon sa ilang tagsatagsa ka probinsya tungod kay ilang napanglantawan nga daghan ang mamauli sa maong panahon. / AYB