Seguridad sa mga ospital pahugtan tungod sa pagdagit sa 2 ka masuso

Gimanduan sa Department of Health (DOH) ang mga ospital sa tibuok nasod nga hugtan ang ilang pagpatuman sa seguridad human sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpangdagit og masuso nga gitaho sa Metro Manila niining panahon sa Pasko.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Martes sa gabii, Disyembre 30, 2025, si Health Secretary Teodoro Herbosa nagkanayon nga ang maong direktiba gihimo human sa duha ka bag-ong mga kaso diin ang mga masuso gikuha gikan sa ilang mga inahan sulod mismo sa mga pasilidad sa ospital, nga naghatag og alarma sa mga lapses o kakuwang sa seguridad, surveillance, ug pagkontrol sa mga bisita.
Usa sa mga insidente nahitabo niadtong Disyembre 26 sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center (ARMMC) sa Marikina City, diin usa ka babaye nga nagsul-ob og scrub suit ang nagpakaaron-ingnon nga medical worker nga nagpahigayon og newborn screening.
Ang suspek nakaduol sa mga inahan sa ward, ug usa ka inahan nga wala makabantay ang nitunol sa iyang bata uban ang medical records niini. Ang masuso narekober ra sa ulahi ug luwas nga nahibalik sa inahan human natultolan sa kapulisan ang suspek didto sa Pasig City.
Usa ka susamang kaso ang gitaho niadtong Lunes sa Tondo, Manila, diin giuli sa suspek ang bata ngadto sa inahan sa wala pa kini nisulay sa pag-ikyas. Ang suspek nadakpan sa security guard sa ospital.
Matod sa DOH, ang maong mga insidente nagpakita sa mga kakuwang sa staff niining holiday ug luag nga pagkontrol sa mga mosulod ug mogawas, hinungdan nga ang mga impostor nakahimo sa pagpakaaron-ingnon nga medical personnel ug nakasulod sa mga restricted nga lugar.
“We will heighten our measures,” matod ni Herbosa, samtang gihatagan og gibug-aton ang mga plano sa pagsunod sa mga sistema nga susama sa ‘Amber Alert’ ug ‘Silver Alert’ nga gigamit sa Estados Unidos aron paspas nga mapalihok ang mga awtoridad ug media sa mga kaso sa nawala nga mga tawo, ilabi na alang sa mga bata ug mga tigulang.
Si Herbosa nagkanayon nga ipatuman ang mas estrikto nga mga protocol sa pagsulod ug paggawas, lakip na ang mandatory nga identification (ID) para ni bisan kinsa nga nagsul-ob og medical scrub suits sulod sa ospital. / PNA