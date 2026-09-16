Seguridad sa mga tunghaan gisusi sa PNP

Sa mga nahitabo nga insidente sa mga tunghaan sa nasod ug ning bag-o lang ang nikatap nga mga pagpanghulga sa seguridad sa mga tinun-an, ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nisusi sa tulo ka dagkong publikong tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Septiyembre 16, 2026.
Nangulo sa inspection sa mga pipila ka mga tunghaan, ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde uban nilang Police Lieutenant Colonel Francu Rodulf Oriol, deputy city director for administration; ug Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation.
Gawas sa school guard, nagbutang sab og usa ka elevated police outpost sa gawas nga bahin sa tunghaan aron nga makaabag sa pagbantay nga walay makasulod nga outsiders.
Ang polis nga nadestino sa elevated police outpost 24 oras ug adunay personnel nga mo-roving sulod sa 100 meter radius sa ilang nahimutangan.
“Yung deployment naman natin naka establish na tayo and imi-maintain lang natin yung deployment ng mga personnel natin sa mga schools,” matod ni Sumalde.
Gidasig ni Sumalde ang mga magtutudlo nga mo-report gilayon sa kapulisan, kon makamatikod nga nahulga ang seguridad sa sa ilang institusyon.
Ang mga hulagway nagpakita nga gisusi sa mga opisyal sa Cebu City Police Office ang Zapatera National High School. / AYB / ABC / Hulagway gikan ni Arnold Y. Bustamante