Seguridad sa mga tunghaan pahugtan

Pahugtan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang seguridad sa mga tunghaan human sa nahitabo'ng insidente sa pagpamusil sa Nueva Ecija nga nikalas sa kinabuhi sa 15-anyos nga babaye’ng tinun-an.
Una na nga niawhag si Department of Education Secretary Sonny Angara kang PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga hatagan og seguridad ang mga eskwelahan sa tibuok nasod pinaagi sa police visibility ug pagpatrolya aron mapugngan ang krimen.
Gipasaligan sab ni Torre si Angara nga ila kining buhaton ug lakip sa ilang gituki mao ang paghimo og inisyatiba pagtubag sa problema sa bullying sa sulod sa mga tunghaan.
Gilakip ang mga eskwelahan sa pagtubag sa 5 minute response time kon dunay manawag sa 911 labot sa bullying sa sulod sa tunghaan.
Si Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga duna na silay listahan niini mga eskwelahan nga dunay night high school. Kasagaran niining maong mga tunghaan dunay klase sa adlawan gawas sa night high school.
Duna na matod pay mga police personnel nga idestino alang sa police visibility patrol.
Gitahasan sab sa CCPO ang station commanders nga makig-alayon sa management sa eskwelahan aron pag-awhag nga magbutang pud sila og kaugalingon nga mga security personnel sa ilang pasilidad.
Lakip sa ilang pakigtagbuan ang mga magtutudlo, principal ug mga membro sa Parents Teachers Association aron mohimo og awareness program unsaon nga makab-ot ang kahapsay sa sulod ug gawas sa tunghaan. / AYB