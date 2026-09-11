Seguridad sa mga tunghaan sa Cebu City, gipasalig sa kapulisan

Nagpadayon ang paghatag sa seguridad sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa nagkalainlaing mga tunghaan aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, magtutudlo, ug mga trabahante niini.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga base sa ilang datos, moabot sa 184 ka mga tunghaan ang ilang gibantayan.
Sa maong gidaghanon, 93 niini ang mga pampublikong eskwelahan samtang 91 ang pribado, diin nag-deploy sila og 104 ka personnel nga kasagaran mga foot patroller.
Gawas sa naglakaw nga mga polis o foot patrol, gipakatap sab ang Mobile Patrol Unit nga gibahin sa nagkalainlaing sektor uban sa Tactical Motorcycle Riding Unit aron mo-roving sa mga tunghaan.
Gipasabot ni Pelare nga bisan pa og dili nila mahurot og bantay tanang eskwelahan, ilang paningkamotan nga maatiman kini sa ilang mga personahe subay sa kamanduan sa hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad ug sa pagdumala ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa CCPO.
Gitahasan sab ang mga gipakatap nga polis nga makig-alayon ug makighinabi sa mga school principal o teachers-in-charge aron hisgutan ang seguridad nga ilang ipatuman.
“Kini siya dili ni usual nga school security, we have required our police personnel to really talk to the Principals and Teachers in Charge and we have this concept of RR or Random Roaming of Schools, after nila makig-istorya sa mga principal, they must go to respective rooms and converse with the students,” matod ni Pelare.
Gitahasan sab sila sa pagkuha sa contact numbers sa mga principal aron dali kining matawgan ug mahatagan dayon og aksiyon kon adunay mga problema nga motumaw.
Matag buntag atol sa pagpangabot sa mga tinun-an, adunay polis nga magbantay ug mobalik na sab sila inig panggawas sa mga estudyante sa hapon.
Giklaro ni Pelare nga dili man nila mahatag ang 24-oras nga pagbantay sa matag eskwelahan, apan gipasalig niya nga anaa ang mga polis nga mag-roving matag karon ug unya. / AYB