Seguridad sa mga tunghaan sa Cebu City pahugtan

Nagtagbo sa Cebu City Hall ang mga opisyal sa kapulisan, Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (Ched), uban ni Mayor Nestor Archival, ug Konsehal Paul Labra aron tukion ang pagpatuman sa mas estriktong seguridad sa mga tunghaan sa dakbayan.
Kini nga lakang gihimo subay sa nahitabong pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City niadtong Hunyo 22, 2026, nga nikalas og tulo ka tinun-an ug niangol sa dul-an 20 ka mga tawo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office (CCPO), usa sa ilang gihisgutan sa maong tigom ang pagpahigayon og simulation exercises diin ang senaryo i-pattern sa nahitabo sa Tacloban.
Tuyo niini nga masusi ang kaandam sa kapulisan, mga magtutudlo, ug mga tinun-an kon pananglit adunay mahitabong pagpamusil sulod sa tunghaan. Gipakatap na sab sa CCPO ang ilang police hotlines sa tanang publiko ug pribadong tunghaan aron daling matawgan kon adunay emerhensya.
Dinhi masukod kon unsa ka paspas ug ka epektibo ang pagresponde sa mga polis sulod sa pipila ka minuto.
Gipasabot ni Oriol nga atol sa himuong drill, adunay madungog nga mga buto-buto aron bansayon ang mga magtutudlo ug tinun-an nga dili mag-panic.
Gawas sa CCPO, gilauman nga moapil ug mosuporta sa maong mga pagbansay ang mga personel gikan sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pang ahensiya sa gobiyerno. / AYB