Seguridad sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu City gipasusi

Gimando sa Department of Education (DepEd) Schools Division of Lapu-Lapu City sa tanang pampubliko ug pribadong elementarya ug sekondaryang mga eskwelahan nga palig-onon ang mga lakang sa kaluwasan ug seguridad sulod sa campus.
Kini aron masiguro ang luwas ug makadasig nga palibot sa pagkat-on alang sa mga estudyante ug mga kawani sa eskwelahan.
Sa Division Memorandum No. 436, Series of 2026 pinetsahan og Hunyo 23, 2026, gimando ni Schools Division Superintendent Marilyn Andales sa mga school heads nga himuon ang komprehensibong pag -review sa kasamtangang mga safety ug security protocols ug siguruhon ang hugot nga pagsunod sa DepEd Order No. 6, s. 2026.
Usa sa mga nag-unang probisyon sa memorandum mao ang pagpatuman sa regular nga inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante, personnel ug mga bisita nga mosulod sa eskwelahan.
Ubos sa maong giya, ang inspeksyon kinahanglan himuon pinaagi sa non-contact methods sama sa full-body electronic scanners, bag scanners, handheld metal detectors ug search sticks.
Gimando usab sa mga administrador sa eskwelahan ang pagpatuman og binuwan nga random bag inspections sa tanang grade levels.
Ang maong inspeksyon kinahanglan mosunod sa usa ka pormal nga Random Routine Bag Inspection School Plan nga isumiter kang Andales pinaagi sa Schools Governance and Operations Division–Disaster Risk Reduction and Management Office.
Giawhag sa memorandum ang mga eskwelahan nga siguraduhong nag-function ang tanang closed-circuit television (CCTV) cameras, magdugang og mga kamera kon gikinahanglan, ug makigtambayayong sa Parents-Teachers Associations aron mapalig-on ang partisipasyon sa komunidad sa mga kalihukan alang sa seguridad sa eskwelahan. / DPC