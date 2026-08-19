Seguridad sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu, Naga gipahugtan

Gimanduan sa Lapu-Lapu City Government ang pagpahugot sa security measures sa mga tunghaan subay sa nahitabo nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga niadtong Martes, Agusto 18, 2026.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nipagawas og kamanduan ngadto sa kapulisan nga palig-unon ang police visibility ug pahugtan ang seguridad sa palibot sa mga educational institutions aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, magtutudlo, ug school personnel.
Samtang sa Naga City, gipahugtan sab ni Mayor Valdemar Chiong ang mga security measures sa mga tunghaan alang sa umaabot nga pagbukas sa klase.
Nag-deploy na sab ang city government og mga watchman sa matag pampublikong eskwelahan, samtang ang mga polis nagpahigayon og regular nga pagpatrolya sulod ug palibot sa mga tunghaan.
Gimanduan sab ang mga magtutudlo nga susihon ug seguruhon ang seguridad sa ilang mga classroom sa dili pa mobiya sa eskwelahan.
Matod ni Chiong, bukas sab ang City Government sa pakig-coordinate sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas isip suporta sa mga inisyatibo nga nagtumong sa pagpugong sa susamang mga shooting incident.
Padayon sab ang mga lokal nga opisyal sa pag-atubang sa mga isyu may kalabutan sa bullying ug psychological well-being sa mga tinun-an. / DPC