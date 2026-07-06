Seguridad sa mga tunghaan sa Talisay gipahugtan

Gikondenar ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas Jr. ang hulga sa pagpamusil batok sa duha ka tunghaan.
Giklaro sa mayor nga ang mga hulga sa internet seryoso nga mga kalapasan ug dili angay isipon nga binuang.
Gisuspenso sa Dakbayan sa Talisay ang klase sa duha ka pampublikong eskwelahan niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026, human sa usa ka hulga sa pagpamusil sulod sa campus nga gipatik sa usa ka anonymous nga Facebook user.
Ang hulga naggikan sa usa ka Facebook post nga karon gitangtang na nga gipatik sa usa ka user nga naggamit sa ngalan nga “Zane Bacalso.”
Sa maong post, gihulga niini nga magdala og armas sulod sa eskwelahan tungod sa giingong insidente sa pagpang-bully nga nalambigit ang iyang paryente.
Sa usa ka pahayag nga gipatik sa iyang Facebook page niadtong Dominggo, Hulyo 5, nipahibalo si Gullas nga iyang gimanduan ang kapulisan ug direktang makig-coordinate sa Department of Education (DepEd) Talisay City Division aron himuon ang imbestigasyon.
Ang suspensyon sa klase nakaapekto sa Talisay City Elementary School ug Talisay City National High School samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron matultolan ang gigikanan sa maong post.
Human sa online nga hulga, gipaandam sa mga principal nga sila si Roreen Emily Salcedo ug Jeditho Dela Cuesta sa elementarya ug high school ang gikinahanglang mga lakang sa seguridad aron maseguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa tanang estudyante, magtutudlo, ug mga kawani sa eskwelahan. / Kizziah Reeve Tantog, Veejay Catadman-UP Cebu Interns