Seguridad sa Misa de Gallo gipalig-on

Nakaandam na ang Cebu City Police Office (CCPO) ug ang Mandaue City Police Office (MCPO) sa ilang hugot nga pagpatuman sa seguridad alang sa Simbang Gabi ug sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo, sugod sa Martes, Disyembre 16, 2025.
Gipalapdan ang deployment sa kapulisan aron maseguro ang kahusay ug kalinaw, ingon man mapugngan ang mga krimen samtang ang publiko magsaulog sa kalihukan sa Pasko.
Miabot sa 574 ka mga polis ug force multipliers ang gipakatap sa CCPO sa tanang simbahang Katoliko sa siyudad, sugod alas 3:00 pa lang sa kaadlawon sa Martes.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, information officer sa CCPO, ilang giila ang mga simbahan nga daghan og manimba lakip na ang gagmay, isip basihan sa deployment sa mga personnel ug pagbutang og police assistance desk.
Gawas sa seguridad sulod sa simbahan, duna say ipakatap sa gawas nga maoy perimeter security personnel.
Moabag sab ang Cebu City Transportation Office (CCTO) aron magpabilin ang hapsay nga dagan sa trapiko.
Giawhag sab ang mga polis nga mo-roving sa sudlunong bahin sa kabarangayan, uban sa Mobile Patrol Unit, aron malikayan ang kaso sa kawat ug uban pang krimen.
Apektado sa heightened alert ang tibuok Central Visayas, nagpasabot nga walay gitugotan nga mga police personnel nga maka-absent o maka-leave sa ilang trabaho.
Nakig-alayon ang kapulisan sa ubang ahensiya sama sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO). Matag simbahan duna’y naka-standby nga ambulansya ug bombero.
Giawhag ni Losbaños ang publiko nga mo-secure sa ilang balay sa dili pa mobiya ug motawag dayon sa kapulisan kon dunay mamatikdan nga kadudahan.
Gipalig-on sab ang security deployment sa MCPO aron maseguro ang kaluwasan sa publiko sa tibuok panahon sa kapaskuhan.
Matod ni MCPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang mga police personnel gi-deploy na sugod sa unang gabii sa Simbang Gabi ug magpadayon ang operasyon hangtod sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Giseguro ang seguridad sa labing minos napulo ka mga simbahan ug mga gymnasium nga gigamit isip alternatibong dapit alang sa sayo sa buntag nga mga misa.
Gipalapdan sab ang security coverage ngadto sa mga mall, pampublikong merkado, ug uban pang lugar nga gipaabot nga daghan ang tawo.
Kapin sa 300 ka mga polis ang gi-deploy ug duna pay dugang opisyales nga naka-standby alang sa reinforcement.
Giingon ni Villaro nga bisan pa sa holiday season, ang police alertness magpabiling taas ug ang regular nga patrol ug roaming operations magpadayon. / AYB, ABC