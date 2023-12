Seguridad sa Misa de Gallo tutokan

Pabahaan sa Police Regional Office 7 og police personnel ang mga simbahang Katoliko atol sa pagsugod sa Misa de Gallo karong Sabado, Disyembre 16, 2023, sa tibuok Central Visayas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga nag andam sila og 6,000 ka uniformed personnel.

Gipasabot ni Pelare nga ilang nakita nga magsugwak ang mga tawo sa nagkadaiyang simbahan.

Matod niya, naka-heightened alert ang kapulisan sa Central Visayas sukad sa miaging buwan ug dako ang posibilidad nga isaka pa kini sa magkaduol na ang Pasko.

Ang PRO 7 niawhag sa mga mosimba ning panahuna nga magbantay sa kaugalingong seguridad sama sa dili magsul-ong og mahalong mga alahas, magdala og dakong kantidad sa kuwarta ug uban pa.

Samtang, dunay ipangbutang nga police assistance desk ang police station sa matag simbahan aron maduolan sa mga manimbahay nga nakasugat og problema.

Duha ka mga oras sa dili pa magsugod ang Misa de Gallo, duna nay mga polis nga ma-deploy ug magbantay na sa palibot sa simbahan.

CURFEW

Samtang, gihangop sa PRO 7 ang tinguha sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ug mga silingang dakbayan nga ilang ipaistrikto pagpatuman ang ordinansa sa curfew batok sa mga menor de edad.

Matod ni Pelare, bisan wala pa sila pormal nga nakadawat sa impormasyon, dako kini og tabang sa ilang pagpatuman sa seguridad ug makatabang usab pagpaubos sa krimen sa usa ka lugar.

“We have not received the official communitation but we welcome any security initiatives such as this,” matod ni Pelare.

Way nadawat nga hulga ang kapulisan sa seguridad sa Misa de Gallo apan ilang gipahugtan ang pag-monitor sa mga notadong kriminal gikan sa Mindanao ug silingang mga rehiyon sa Central Visayas.