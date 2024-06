Seguridad sa Palaro gitutokan

Ning nagkaduol na ang Palarong Pambansa sa Hul­yo 2024, ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo subsob na usab ang ilang pagpa­ngandam subay sa pagha­tag sa hugot nga seguridad sa mga atleta uban sa mga delegado gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, depu­ty city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nagtagbo na sa miaging semana ang kapulisan, representante sa ka­gamhanan sa dakbayan ug Department of Education aron hisgotan kon unsay mga angayan nga pangandaman sa maong dako nga kalihukan.

Gibutyag ni Rafter nga nagkinahanglan gyud sila nga mopakatap og daghang mga police sa maong panahon tungod kay gilaoman nga tambongan kinig kapin sa 20,000 ka mga delegado wala pay labot niini ang mga pamilya sa mga atleta nga mouban kanila.

Gitinguha sa kapulisan sa siyudad nga mahimong zero crime ang Palarong Pambansa nga tungod niini pabahaan og pulis ang venue lakip na ang billeting area diin didto mopuyo ang mga atleta.

Usa sa ilang bantayan ang kawat ug uban pa sa mga butang sa mga delegado lakip na ang mga dayo nga mga krimi­nal gikan sa silingang rehiyon ug probinsya.

“Gipanghingusgan gyud nato na nga wala ng ingon ana nga panghitabo, as much as possible we are hoping nga this will be a zero crime incident especially victimizing our participants. Kasi this is also a showcase of Cebu City, dako gyud kaayo na nga challenge sa amoa how to secure the guests, participants and others who would just like to watch the Palaro,” matod ni Rafter.

Wala pa hinuon makahukom ang CCPO kon pila gyud ka police personnel ang gikinahanglan aron motabang sa seguridad sa Palarong Pambansa.

Napanglantawan usab sa kapulisan nga modagsa ang mga turista sa maong panahon nga mouban sa mga atleta aron pahimuslan ang panahon sa pagsuroy sa mga tourist destination sa Central Visayas.

Tungod niini, gipaalerto sa Police Regional Office (PRO) 7 ang tanang Tourist Police Unit sa rehiyon aron ang tanang tourist destinations mabantayan.

Si Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, information officer sa Bohol Police Provincial Office, nagkanayon nga dako ang posibilidad nga mobisita ang ubang mga turista sa Bohol.

Matod niya, andam na sila sa kanunay sanglit ang ilang probinsya naila naman nga mao gyud ang suroyonon sa mga bisita gikan sa laing-laing lugar sa Pilipinas. / AYB