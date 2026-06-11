Seguridad sa senado, kongreso gisiguro sa Independence Day

Gipasalig sa Philippine National Police (PNP) nga plantsado na ang tanang seguridad alang sa pagsaulog sa ika-128 nga Independence Day sa Biyernes, Hunyo 12.
Gawas sa mga tradisyonal nga dapit sama sa Rizal Park, gipahugtan usab sa PNP ubos sa pamunoan ni Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang seguridad sa palibot sa Senado ug House of Representatives.
Kini nga lakang gihimo isip pangandam sa mga posibleng protesta nga may kalabutan sa kasamtangang sitwasyon sa politika sa nasod.
Nakig-alayon na ang PNP sa mga opisyal sa maong mga establisamento alang sa dinaliang pag-adjust sa seguridad kon gikinahanglan.
Bisan pa man niini, giklaro sa PNP nga wala silay nadawat nga bisan unsang seryusong hulga sa seguridad alang sa maong kasaulogan, apan magpabilin silang naka-alerto aron masiguro ang hapsay ug malinawong Independence Day sa tibuok nasod. / PNA