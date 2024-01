Seguridad sa Sinulog sa Carmen giandam

Human sa malampuson, han-ay ug luwas nga Sinulog 2024 sa South Road Porperties(SRP) sa dakbayan sa Sugbo, ang Police Regional Office (PRO 7) nangandam na usab alang sa Sinulog sa Carmen nga gipaluyohan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo karong Sabado, Enero 27, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga kon unsa man ang ilang gihatag nga seguridad sa Sinulog sa SRP niadtong Dominggo, Enero 21, 2024, mao usab kini ang ilang buhaton sa Sinulog sa Carmen.

Nagsugod na ang PRO-7 sa ilang threat assessment ug nipatawag na usab og security conference uban sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) aron maseguro nga ang tanang gikinahanglan ilang masolusyonan, ilabi na sa seguridad.

Mangunay si Aberin sa pagsusi sa venue diin ipahigayon ang Sinulog sa Carmen aron pagsuta kon pila ka police personnel ang gikinahanglan nga ipakatap sama sa miaging tuig nga selebrasyon.

“The instruction of our regional director that Police Regional Office 7 will uphold the same level of security preparation diha sa Sinulog sa Carmen sama sa atung gibuhat sa Sinulog 2024, we have already started our threat assessment our conferences and meetings para ma make sure gyud nga ang tanang security issues will be covered in our security coverage,” matod ni Pelare.

Wala lang una mohatag og numero si Pelare kon pila ka polis ang ipakatap sa Sinulog sa Carmen apan nakasiguro siya nga daghan kini sanglit sila nagtuo nga dugokon kini sa mga bisita gikan sa nagkalainlaing lugar sa nasod.