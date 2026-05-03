Seguridad sa summit, andam na

Kapin 7,300 ka mga security personnel ang gipakatap nga maoy mohatag og seguridad sa ASEAN Summit.
Niadtong Sabado, Mayo 2, gipahigayon ang send-off ceremony sa Task Group Central Visayas ASEAN Summit 2026 sa pagpangulo sa hepe sa Philippine National Police nga si General Jose Melencio Nartatez Jr. sa Mactan Shrine, dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sa kapin 7,300 ka mga security personnel 5,226 niini mga sakop sa PNP, 510 ang sa Bureau of Fire Protection, 250 mga sundalo, 200 gikan sa Civil Defense, 200 sa Disaster Risk Reduction and Management Office, 29 gikan sa Department of Health, 150 sa Philippine Coast Guard, 732 sa Presidential Security Command, 50 sa Lapu-Lapu City Traffic Office, 200 mga force multipliers ug 2,850 gikan sa nagka lain-laing logistics assets.
Matud ni Nartatez nga gisugdan na sa pagpatuman niadtong Sabado ang Task Group Central Visayas ubos sa Committee on Security, Peace and Order, and Emergency Preparedness and Response.
Masaligon si Nartatez nga makab-ot ang kalampusan sa ASEAN Summit sanglit nasuwayan na ang kapasidad sa kapulisan sa Central Visayas lakip na ang mga kaabag niini tungod sa daghan nga mga international event sa Sugbo.
Kini sama sa Sinulog nga giila nga usa ka national event diin ug ang miaging Asia Pacific Economic Conference APEC Summit niadtong 2015 nga gipahigayon usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kung unsa nga security nga ilang gipatuman kaniadto mao ra usab ang ilang himuon sa ASEAN Leaders Summit 2026.
“The template that we have made, It is a coordinated magtulong-tulong magsama-sama ang security forces andyan ang Armed Forces of the Philippines, nandyan ang Army andyan ang Navy nandyan ang Marines at lahat na kasama ng ating Armed Forces na pinangungunahan ng ating Viscom,” matud ni Nartatez.
Gidugang niya nga duna silay gipangandaman nga posibleng maghatag og problema sa seguridad. Tulo ka threat groups ang ilang gitan-aw kini naglangkob sa local terrorist group, communist terrorist group ug ang criminal gangs. Apan sa gihimong assessment sa matag security command conference sukad pa sa miaging tuig wala sila makadawat og hulga sa maong grupo.
Lakip sa gipangandaman sa PNP ug mga security personnel ang himuon unya nga lihok protesta sa mga militanteng pundok.
Masaligon hinuon si Nartatez sa bag-ong hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad tungod kay nabansay na kini sa mga ingon niini nga sitwasyon isip kanhi director sa Manila Police District.
Gitinguha sa kapulisan nga zero incident ang tulo ka adlaw nga kalihukan. / AYB