Seguridad, terorismo gihisgutan sa tigum

Nagtagbo ang kadagkoan sa kapulisan ug sa kasundalohan alang sa City Joint Peace and Security Coordinating Center sa Cebu City Police Office sa Camp Sotero Cabahug sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel Enrico Figueroa sa Huwebes, Septiyembre 25, 2025.
Ang maong tigum gitambongan sa mga high-ranking official lakip na ang Commander sa Joint Task Group Cebu, Regional Director sa National Intelligence Coordinating Agency (NICA 7), Quad Staff ug mga representante gikan sa City Mobile Force Company.
Mihimo og comprehensive presentation ang Operations Officer sa Joint Task Group Cebu aron ipahibawo ang ilang Internal Security Operations ug Terrorism Assessment sa tibuok Probinsya ug Dakbayan sa Sugbo.
Gipahibawo usab nila kon asa nahimutang ang ilang mga mobile forces sa tibuok isla sa Sugbo ug ang ilang mga nahimo nga kalihukan pinasubay sa katuyoan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).
Gipakita usab sa City Mobile Force Company ang ilang internal security operations sa mga bukirang barangay ug counter-terrorism efforts nga kabahin sa programa sa NTF-ELCAC sa tibuok buwan sa Hunyo 2025.
Mipahibawo hinuon ang NICA 7 nga wala silay nadawat nga hulga sa terorismo sa tibuok isla sa Sugbo apan gibutyag niini nga dili gihapon sila angayan nga molugak sa siguridad. / AYB