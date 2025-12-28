Seguridad, trapiko sa Sinulog gihan-ay na

Subsob na ang pagpangandam sa Police Regional Office (PRO)-7 alang sa pagpatuman sa hugot nga siguridad sa 461st Fiesta Señor ug Sinulog Festival 2026.
Niadtong Disyembre 26, 2025, si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nangulo sa inter-agency coordinating meeting sa Camp Sergio Osmeña, Sr aron maseguro nga mahan-ay ang pagpatuman sa luwas ug hapsay ang labing dako nga religious ug cultural nga selebrasyon.
Ang coordination meeting gitambungan sa nag unang security ug support sectors, nga mahinungdanon sa malampuson nga kalihukan.
Ang security ug support sectors gilangkuban sa Philippine National Police, Armadong Kusog sa Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, Sinulog Foundation ug ubang nasudnong mga buhatan ug stakeholders.
Matag ahensya nihatag sa ilang tampo labot sa seguridad ug pag monitor kung duna bay nadawat nga hulga.
Sentro sa ilang panaghugpong mao ang pagpalambo sa inter-agency coordination, paghan-ay sa security deployment ug contingency plans, synchronizing traffic ug crowd management strategies, kaandam sa pagtubag sa mahitabong emergency ug uban pa nga gikinahanglan nga pangandaman sa tibuok Fiesta Señor ug Sinulog Festival 2026.
Si Maranan nibutyag nga ang padayon nga koordinasyon sa tanang hingtungdang mga ahensya ug stakeholders labing mahinungdanon sa pagpangandam sa seguridad.
“This meeting is part of our continuing efforts to align plans, address emerging concerns, and ensure that all agencies are working in unison. Through sustained coordination and regular engagements, we will make sure that appropriate security measures are fully in place for the safety of devotees, tourists, and the general public during the Sinulog Festival,” matod ni Maranan.
Ang PRO-7 subling nipamatuod sa ilang “whole of the government ug whole of the community approach” sa paghatag og seguridad sa matag tuig nga selebrasyon ug nagpakita sa ilang kaandam alang sa malinawon ug hapsay nga Sinulog Festival 2026. / AYB