Sekyu mipatay sa cashier, gipangita

Nagpadayon ang gihimong manhunt operation sa Cebu City Police Office (CCPO) sa security guard nga gitumbok nga nagpusil-patay kang Marjorie Llaguno, kadtong babaye nga cashier sa usa ka pharmacy, sa V. Rama Avenue, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa buntag, Nobiyembre 10, 2026.
Ang suspek giila sa kapulisan nga si Jerome Abella, 37, taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo ug aktibo pa nga guwardiya sa usa ka security agency.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa CCPO, nga dili moundang ang CCPO sa pagpangita kang Abella hangtod nga dili nila siya madakpan.
Gidugang ni Pelare nga labing maayo nga motahan na lang sa iyang kaugalingon si Abella ug dili na magtagutago.
“Ang amoa dili moundang ang CCPO para madakop siya unya makahatag ta og hustisya…ang among gipasalig is the whole force of CCPO is now conducting hot pursuit operation,” matod ni Pelare.
Gitug-an ni Pelare nga ang motibo nganong gihimo ni Abella ang pagpatay sa biktima tungod sa kasuko nga dili na kini makig-uli kaniya.
Ang suspek kanhi security guard sa pharmacy nga gialagaran sa biktima ug nagkarelasyon sila hangtod nga nakahukom ang babaye nga undangon na kini.
Apan dili makadawat ang suspek, gani nanghulga pa kini nga dunay dautang mahitabo sa biktima kon dili makigbalik kaniya.
“Mao to ang impormasyon nga nakuha nato no nga naglalis-lalis na sila kay murag ganahan na ang babaye nga mokuan na sa ilang relasyon. In fact, nagbuwag na
gyud sila pero murag ang lalaki is still pursuing unya nagkaaway sila,” dugang ni Pelare.
Base sa nakuha nga dugang impormasyon sa kapulisan nga duna pay lain nga kaso nga gikalambigitan ang suspek.
Kahinumdoman nga gikan sa ilang balay sa Caballes Compound sa Barangay Guadalupe ang biktima nga si Marjorie ug nisakay kinig dyip de pasaheroan apan pag-abot sa V. Rama gipusil siya sa suspek nga nagmotorsiklo.
Sa inisyal nga report gikan sa Scene of the Crime Operation (Soco), duha ka samad pinusilan ang naangkon ni Marjorie sa ulo ug liog niini. /