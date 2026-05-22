Sekyu nga nag-sideline pagka-pusher, nadakpan

Nadakpan sa buy-bust ang usa ka security guard nga nag-sideline sa pagpamaligya’g drugas alas 12:47 sa buntag, Biyernes, Mayo 22, 2026, sa Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo.
Giila sa Toledo City Police Station ang suspek nga si Daryl Magahin Kyamko, 35 anyos, ulitawo, molupyo ra sab sa maong dapit.
Samtang kasamtangan pa nga gipangita sa mga awtoridad ang iyang kakunsabo nga si Arnold Caballes, hingkod ang panuigon, silingan ra sab sa suspek kinsa daling nakasibat human nakabantay sa presensya sa mga polis.
Ang mga sakop sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station maoy nakasikop sa security guard human sa pipila ka adlaw’ng pag-monitor kaniya.
Narekober sa kapulisan sa possession sa security guard ang 2.56 gramos nga shabu nga mobalor sa P17,408.
Ang dinakpan gitanggong sa Toledo City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / GPL