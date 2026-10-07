Sekyu wa kaagwanta gisigeha'g bully, namusil

Napusilan-patay sa usa ka 71-anyos nga security guard ang iyang kauban sa trabaho nga giingong sige og bully niya.
Ang insedente nahitabo sa Barangay Canduman, Mandaue City, alas 6:05 sa buntag niadtong Lunes, Oktubre 5, 2026.
Giila ang security guard nga si Nestor Pondoc nga nisurender human sa insidente ngadto sa mga operatiba sa Mandaue City Police Office (MCPO) Police Station 6, samtang ang biktima giila nga si Marlo Cabrillas
Narekober gikan kang Pondoc ang armas nga giingong gigamit sa pagpamusil ug kasong murder ug serious physical injuries iyang atubangon.
Naangol sab ang laing kauban sa trabaho nga gidala sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital.
Matod ni Pondoc, dugay na niya’ng giantos ang pagpang-bully sa iyang mga kauban, gisamutan pa sa iyang kakuwang og tulog ug giingo’ng favoritism sa ilang supervisor.
Sumala niya, nagsugod ang panagbangi alas 1:47 sa kaadlawon sa maong adlaw diha sa ilang gipuy-an.
Nauli ang biktima nga hubog ug gibato ang pultahan sa kuwarto ni Pondoc aron mosulod. Wala motubay si Pondoc ug giawhag ang biktima nga matulog na lang tungod kay naglisod na kini og lakaw.
Apan sige gihapon og libot-libot ang biktima sa gawas samtang naghuwat niya nga mangabli.
Pagkabuntag, wala gihapon katulog si Pondoc bisan day-off niya human sa kapin 24 ka oras nga duty.
Sa iyang pagtan-aw sa gawas, nakita niya ang biktima nga naghuwat ug giingong andam siyang pusilon.
Gibutyag ni Pondoc nga dihang nibunot og armas ang biktima, iya kining giunhan.
Gipasabot ni Pondoc nga bisan og nakahunahuna siya sa paglayas, nipili siya nga magpabilin ug mosurender aron makab-ot ang kalinaw sa hunahuna ug manubag sa iyang nahimo. / ABC