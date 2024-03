Selebrasyon ni LeBron gibaraw

Gipatidlom sa defending champion Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers, 124-114, aron hugawan ang selebrasyon ni Lebron James sa iyang 40,000 sco­ring-­mark sa National Basketball Asso­ciation (NBA), Marso 3, 2024 (PH time), didto sa Los Angeles.

Wa magpadala ang Nuggets sa historic night ni LeBron ug gibuhat ang ilang plano nga kadaogan luyo sa pagtimon ni all-around bigman Nikola Jokic nga adunay 35 puntos ug 10 ka rebounds.

Ang tres ni Aaron Gordon sa nabiling 3:49 sa duwa maoy nagpalabaw pagbalik sa Nuggets, kinsa mitapos sa duwa gamit ang 16-6 run para sa ilang ikaunom nga sunodsunod nga daog.

Si Michael Porter Jr. mipasulod sa iyang lima ka itsa sa tres ug mitapos sa duwa nga adunay 25 puntos, midugang si Jamal Murray og 24 puntos ug 11 ka assists, samtang si Gordon miamot og 18 puntos sa Nuggets.

Si James nakabuhat og 26 puntos ug siyam ka assists, apan pakyas ang Lakers sa pagbitad sa ilang win streak ngadto sa tulo ka duwa.

Mihatag si Rui Hachimura og 23 puntos, samtang si Anthony Davis mikartada og 17 puntos ug 11 rebounds.

Si LeBron maoy unang player sa NBA nga nakahimo og 40,000 points, samtang gipa­ladan niya ang iyang labaw sa career socring leader sa liga.

Nakuha ni LeBron kini nga milestone pinaagi sa layup sa 10:39 sa second quarter.

Ang 39-anyos nga si James nagduwa sa iyang ika-21 nga season sa liga.

Si Nuggets coach Michael Malone, kinsa maoy assistant coach sa Cleveland Cavaliers ug nakauban ni James sa 2005-10 seasons, midayeg sa gibuhat ni James.

“I don’t get caught up in the number per se, but you just have to marvel at the continued greatness,” sigon niini.

“Just to do what he’s doing at this stage of his career, and it doesn’t appear like he’s slowing down at all, which is even scarier. Really, when you take a step back, you just have to marvel at the longevity. But he’s just not playing at this. He is playing effectively,” dugang pa ni Malone. / RSC