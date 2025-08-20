‘Selos’ motibo sa pagpamusil sa Minglanilla

WA pa madakpi sa kapulisan ang nipusil-patay sa 29 anyos nga lalaki nga sakay sa iyang motorsiklo niadtong alas 6:55 sa gabii, Martes, Agusto 19, 2025 sa Sitio Telepono, Barangay Campo 7, Minglanilla.
Nailhan ang suspek nga si Ode Resuello, 30-anyos ug residente sa Purok 4, Barangay Campo 7, Lungsod sa Minglanilla, samtang ang biktima mao si Velmer Alberio, residente sa Upper Masaba, Barangay Cantabaco, siyudad sa Toledo.
Sa imbestigasyon sa kapulisan gisusi nila ang nahitabong pagpamusil og naabtan ang biktima nga naligo na sa iyang kaugalingong dugo.
Gipusil sa suspek ang biktima sa makadaghang higayon sa ulo ug ubang parte sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Ang biktima kauban ang iyang uyab nga si alyas Rita nagbiyahe sakay sa motorsiklo gikan sa Dakbayan sa Talisay.
Nasayran nga ang uyab sa namatay kanhi kapuyo sa suspek, giingong nag-selos ug mao ang unang motibo nga gitan-aw sa kapulisan sa maong krimen.
Daling nisibat ang suspek human sa pagpamusil.
Narekober sa kapulisan ang gigamit nga motorsiklo sa suspek unahan sa crime scene samtang ang uyab sa biktima kasamtangang gi-hold alang sa dugang imbestigasyon. / JDG