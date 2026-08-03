Selos, motibo sa pagpatay sa kolehiyala

Selos ang gituohang motibo sa pamilya sa 21-anyos nga kolehiyala nga gidunggab-patay sa iyang kanhi uyab sud sa iyang giabangan nga lawak sa Purok 4, Brgy. Poblacion, lungsod sa Sibonga.
Kini maoy gibutyag ni alyas Issa, 18, ang igsuon ug kuyog sa lawak sa biktima nga si Clarissa Jane Amandoron atol sa pagpakighinabi sa Superbalita Cebu niadtong Lunes, Agusto 3, 2026.
Nahitabo ang niluog nga pagpatay niadtong Sabado, Agusto 1, diin gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon sa iyang ex-boyfriend nga si John Lexter Naason kay tungod wa na kini ganahi makigbalik.
Sumala pa nga nagbuwag si Amandoron ug ang suspek usa ka buwan na ang milabay.
Apan gituohang nagselos si Naason sanglit dunay laing lalaki nga gi- entertain si Amandoron human sila nagbuwag.
“Murag ga selos to siya kay naa may gi entertain lain si ate pero dili pa sila official. Unya si kuya naka open man sa account ni ate unya nakabasa siya sa chat,” matud ni Issa.
Nasayran nga niadtong adlaw sa insidente, naabot ang suspek sa ilang boarding house nga naghilak kay gusto kining makigbalik sa biktima.
Gikataho nga mag lima ka tuig na unta nga mag-uyab si Amandoron ug Naason diin nailhan na sila sa isig ka pamilya nila kay magpuli puli man sila og bisita.
Giingong gibuwagan sa biktima ang suspek tungod kay naabot na sa punto nga di na kini mupatuo kung badlungon nga di na moinom uban sa mga barkada. Human gidunggab sa suspek ang biktima, nagdunggab sab kini sa iyang kaugalingon hinungdan nga anaa pa kini sa tambalanan.
Si alyas Jen, inahan sa biktima, misaysay nga di siya makatuo nga mabuhat kini sa suspek tungod kay maayo ra kaayo iyang pagtratar kun mobisita kini sa ilang balay.
Dako matud pa iyang pagsalig sa lalaki sanglit dugay na kini nga uyab sa iyang anak ug buotan iyang pagkaila niini.
Apan taliwala niini, andam ang inahan nga mopasaka og kaso batok sa suspek.
“Niingon iyang pamilya nga kung kinahanglan mig financial, mo chat ra daw mi nila. Pero ako ang nibalibad maam kay basin mao na ilang gamiton para dili namo idayon og file ang kaso. Hustisya among gikinahanglan,” asoy sa inahan. / JDG