Semana Santa sa Sugbo, malinawon

Gihulagway sa Cebu City Police Office (CCPO) nga hapsay ug malinawon ang tibuok Semana Santa sanglit way natala nga insidente sa mga dapit diin gihimo ang mga relihiyosong kalihukan.
Kini tungod sa presensya sa kapulisan nga gipangulohan ni CCPO Chief Police Colonel George Ylanan, matod ni Police Lt. Col. Franco Rodulf Oriol, ang information officer sa CCPO.
Sumala ni Oriol nga nagbutang sila og mga police assistance desk sa mga bus terminal, simbahan, pantalan ug ubang mga dapit nga dunay daghang tawo nga nagtapok.
Nakatala hinuon ang mga police station og ginagmay nga mga insidente sama sa unom ka kaso sa physical injury, duha ka lungkab, 9 ka kaso sa pagpangawat, 18 ka vehicular accident, ug usa ka kaso sa pagpamusil pagka Sabado de Gloria.
Bisan pa man niini, gibutyag ni Oriol nga wala ra kini makaapekto sa ilang gipatuman nga hugot nga seguridad sa tibuok Semana Santa.
Sa iyang bahin, si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, niingon nga dako og natabang ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ug ang komunidad sa paghimo sa Semana Santa nga malinawon. / AYB