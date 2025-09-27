Sen. Bam mopalabang og balaudnong, mosumpo sa kurapsiyon sa gobiyerno

Nagtinguha si Senador Paolo Benigno “Bam” Aquino IV nga mapalabang ang usa ka landmark legislation aron sumpuon ang grabeng kurapsiyon sa nasod.
Pandayon ni Senador Aquino ang Senate Bill 1330 o ang “National Budget Blockchain Act.”
Ang maong balaudnon maggamit og bag-ong teknolohiya, sama sa blockchain, aron ang National Budget hingpit nang bukas sa publiko pinaagi sa pagbutang sa usa ka digital ledger nga permanente ug dili mausab-usab.
Nagtuo si Aquino nga pinaagi niining teknolohiya, makatabang kini sa pagsumpo sa mga nagtinguha nga mangawat sa pundo sa gobiyerno.
Mapugngan usab ang mga “ghost projects” ug ubang iregularidad, ilabi na sa mga flood control initiative sa nasod.
Gipalanog sa Senador nga dako unta kaayo ang ikatabang sa mga pundo sa gobiyerno ngadto sa uban pang proyekto alang sa katawhan.
Iyang gihatagan og gibug-aton ang krisis sa edukasyon, nga dunay 166,000 ka classroom ang kuwang sa tibuok nasod.
“Ang mga pondong nawala sa mga ghost flood control projects sana nakapagtayo ng mga silid-aralan,” dugang sa Senador .
Matod ni Senador Aquino, nga ang digitalization, kon tukma ang pagkahimo, moresulta kini sa mas maayong pangagamhanan diin ang budget mas minus na ang mga pangurakot.
Mas minus na usab ang mga kuwestiyonable nga proyekto ug mag-focus gyud sa mga butang nga direktang makabenepisyo sa mga tawo. / GPL