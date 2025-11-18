Sen. Gatchalian: Hungihong bahin sa destabilisasyon makadaot sa ekonomiya

Nipasidaan si Senador Sherwin Gatchalian niadtong Martes, Nobiyembre 18, 2025, nga ang nagpadayon nga hugon-hugon bahin sa destabilisasyon taliwala sa dagkong mga isyu sa korapsiyon sa gobiyerno adunay dakong epekto sa ekonomiya.
Sa usa ka pamahayag, si Gatchalian kinsa chairman sa Senate Committee on Finance, nikutlo sa pag-ubos sa bili sa piso batok sa dolyar sa US, paghinay sa stock market, ug pagkunhod sa foreign direct investments (FDI) taliwala sa mga kontrobersiya nga naglambigit sa mga proyekto sa gobiyerno. Iyang namatikdan nga ang negatibo nga sentimyento dili lang makaapekto sa pagsalig sa mga negosyante apan makapahinay sab sa pagkonsumo sa nasod kon household consumption.
“Yung simpleng usapan lang ng destabilisasyon, hindi na maganda para sa atin. Ngayon nakikita nating mahina ang piso kontra dolyar, ‘yung stock market pababa. Sino pang mamumuhunan sa atin kung ganyan ang sitwasyon?” matod ni Gatchalian.
“Malaking bahagi ng ekonomiya ang household consumption, almost 60 to 70 percent. Kapag hindi maganda ang sentimyento ng mga tao, naaapektuhan nito ang paggastos o pagbili,” dugang niya.
Sumala ni Gatchalian, ang hinay nga paggasto sa gobiyerno tungod sa mga anomaliya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways nakadaot sab sa paglambo sa ekonomiya nga niresulta sa gamay nga 4.0 porsiyento nga tubo sa ikatulong quarter karong tuiga.
Iyang giingon nga gawas sa luya nga kuwarta ug hinay nga equities market, nagpadayon ang pagkunhod sa Foreign Direct Investment (FDI) nga nagtimaan sa 40.5 porsiyento nga pagkahagba ngadto sa $494 milyunes sa Agusto, kasagaran tungod sa ubos nga pamuhonan sa debt instruments./TPM / SunStar Philippines