Sen. Hontiveros miawhag sa DFA sa pagkanselar sa passport ni Quiboloy

Giawhag ni Sen. Risa Hontiveros ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa Lunes, Abril 29, 2024, nga kanselahon ang pasaporte sa pugante nga si Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader Pastor Apollo Quiboloy.

Sa usa ka pamahayag, gikutlo ni Hontiveros ang padayong pagdumili ni Quiboloy sa pag-atubang sa Senado o sa mga korte nunot sa pag-isyu sa warrant of arrest batok kaniya tungod sa kasong human trafficking ug child and sexual abuse.

“Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, pa­nay record ng audio message na tila nang-iinsulto pa sa kakayanan ng gobyerno na matunton siya. This is appalling. This should not be allowed to pass..." siya nagkanayon.

Matod ni Hontiveros nga kon makanselar ang iyang pasaporte, mogamay na ang kalibotan ni Quiboloy.

Sa sayo pa, ang tigpamaba sa DFA nga si Teresita Daza niingon nga ang gikansela nga pasaporte usa ka “red flag para sa bisan unsang aplikasyon sa tanang DFA consular offices sulod ug gawas sa Pilipinas.”

Siya niingon nga ang usa ka kanselado nga pasaporte i-report sa Bureau of Immigration ug Interpol sa Pilipinas, magpahibalo sa ilang punoang buhatan, nga mopalihok sa usa ka alert system sa internasyonal nga utlanan.

Si Hontiveros, chairperson sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, nga nagsusi sa giingong mga kalihukan nga krimen, sama sa physical ug sexual abuse, nga gihimo ni Quiboloy ug ubang mga opisyal sa KJC. /TPM / SunStar Philippines