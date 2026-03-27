Sen. Marcos: Salary deductions sa mga trabahante di una ipahamtang

Nanawagan si Senador Imee Marcos nga kasamtangan nga di una ipahamtang ang deductions sa suholan sa mga trabahante aron nga tibuok nga madawat ang suweldo, ilabi na sa nasinati’ng krisis resulta sa kagubot sa Middle East.
Niluwat og pamahayag ang senador alang sa Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Pag-IBIG Fund, ug PhilHealth nga kasamtangan una nga ihunong ang pagpaningil ug loan moratorium.
Sa maong paagi, tibuok nga madawat sa mga kawani ang suholan nga makatabang sa inadlaw nga panginahanglan.
Gihimo sa senadora ang maong panawagan taliwala sa gideklarang national state of energy emergency, diin matod pa niya, grabe ang nasinati nga kalisod sa mga trabahante, mag-uuma, mananagat, ug gagmay’ng negosyante.
“Patuloy ang krisis na ito na wala pang kalinawan kung hanggang kailan matatapos. Nararapat lang na gawin natin ang lahat ng makakaya para matulungan ang taumbayan,” matod pa ni Sen. Marcos. /TPM