Sen. Padilla ‘pasakaan’ og kaso’ng obstruction sa pag-eskapo ni Bato

Girekomendar sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga pasakaan og kaso si Senador Robin Padilla ug pipila pa ka indibidwal tungod sa giingong pagtabang sa pagpagawas ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa gikan sa Senado taliwala sa pagpagawas og warrant of arrest batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka pamahayag, si CIDG Director Major General Robert Morico II niingon nga ilang gisumite ang reklamo batok kang Padilla ug uban pa tungod sa paglapas sa Presidential Decree 1829 (Obstruction of Justice) ngadto sa National Prosecution Service sa Department of Justice (DOJ).
Matod ni Morico, base sa imbestigasyon, ang pag-ikyas ni Dela Rosa niadtong Mayo 14, 2026, samtang ubos siya sa protective custody sa Senado usa ka “highly coordinated, pre-planned logistical maneuver” aron di masakpan.
Siya nidugang nga dihay laing sakyanan nga nagsunod sa awto ni Padilla nga nagsilbing security escort ug backup car, human sila nibiya sa complex sa Senado.
Gipakita sa closed-circuit television (CCTV) footage si Dela Rosa, uban ni Padilla, nga nibiya sa Senado sa kaadlawon niadtong Mayo 14, human sa usa ka insidente sa pagpamusil sulod sa edipisyo sa Senado nga niresulta sa panic ug tensiyon.
Una na nga gihimakak ni Padilla ang mga pasangil nga iyang gitabangan si Dela Rosa sa paggawas sa Senado.
“Paano kami tatakas? Ang daming pulis sa loob at labas ng Senado, may CCTV pa. Wala namang humarang sa amin,” matod ni Padilla.
“Ang sabi ni Senator Bato ‘sasabay na ako,’ alangan naman tanggihan ko yun?
Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano,” dugang niya.
Gidepensahan sab ni Padilla ang iyang Deputy Chief of Staff nga si retired Colonel Jean Robles kinsa gilambigit sa pag-ikyas ni Dela Rosa, ug matod pa niya nga igo lang kini nagtuman sa iyang opisyal nga mga katungdanan isip kabahin sa iyang mga kawani.
Gitumbok sab sa kanhi action star nga walay legal nga kamanduan o warrant of arrest nga giluwatan ang mga lokal nga korte nga nagdili ni bisan kinsa sa pagbiya sa nataran sa Senado sa panahon sa paggawas ni Dela Rosa. /TPM/SunStar Philippines