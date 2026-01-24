Sen. Sherwin, Bianca Manalo nagbuwag na?

Giintriga karon si Senador Sherwin Gatchalian ug Bianca Manalo nga nagbuwag na.
Kini tungod sa tubag ni Sherwin nga “It’s non-existent" sa dihang gipangutana siya ni Korina Sanchez kon kumusta na ang iyang lovelife.
"I'm kidding. I didn't think you would even answer," ni Korina nga nakurat sa tubag sa senador atol sa programang “On Point” sa Bilyonaryo News Channel niadtong Miyerkules, Enero 21, 2026.
Daghan sa mga netizen ang nagduda nga basin tinuod ang mga hungihong nga nagbuwag na sila sa iyang longtime girlfriend nga beauty queen.
Ang duha giingong duha na ka Pasko nga wala makita nga kauban nga nagselebrar. Si Bianca nagpabilin nga tak-om sa maong isyu.