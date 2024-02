Senado mi-subpoena kang Quiboloy

Ang Senate committee on women and children niluwat og subpoena batok sa lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy taliwala sa nagpadayong imbestigasyon sa giingong mga krimen nga nahimo sulod sa relihiyosong grupo.

Atol sa pagpadayon sa imbestigasyon sa Senado sa Lunes, Pebrero 19, 2024, si committee chairperson Senador Risa Hontiveros niingon nga si Senate President Juan Miguel Zubiri nipirma na sa subpoena batok kang Quiboloy.

Si Hontiveros niingon nga ang subpoena giluwatan aron mapugos si Quiboloy sa pagtambong sa imbestigasyon ug pagtubag sa mga alegasyon batok kaniya sa pipila ka mga kanhi miyembro sa KJC nga nipaambit sa komitiba sa ilang kalisdanan sulod sa organisasyon.

Atol sa unang pagdungog, gipresentar ni Hontiveros ang lima ka kanhi mga sakop sa KJC nga nakasinati og halos susamang pagpangabuso nga giingong gibuhat ni Quiboloy.

Tulo kanila ningtug-an sa komitiba nga giabusohan sila ni Quiboloy bisan kon menor de edad pa sila niadtong higayuna.

Sa usa ka pamahayag sa sayo pa, si Quiboloy namahayag nga dili siya mosumiter sa iyang kaugalingon sa imbestigasyon nga gihimo sa Senado tungod kay moatubang lang siya sa mga akusasyon batok kaniya kon sa korte kini pagahimuon.

Giawhag ni Quiboloy ang Senado nga tabangan ang mga nisumbong kaniya nga makapasaka ug makadaog sa kaso sa korte batok niya.

Niadtong Pebrero 7, ang House committee on legislative franchises niisyu usab og subpoena batok kang Quiboloy taliwala sa nagpadayong imbestigasyon niini batok sa Sonshine Media Network International (SMNI), nga gipanag-iya sa Swara Sug Media Corporation, ang broadcasting arm sa KJC.

Niadtong Nobiyembre, ang komitiba nilusad og imbestigasyon batok sa SMNI human ang duha ka mga program host niini namasangil nga si House Speaker Martin Romualdez nigasto og P1.8 bilyunes sulod lang sa usa ka tuig alang sa iyang mga langyaw nga biyahe.

Ang SMNI giakusahan nga nalambigit sa pagpagpakatap sa fake news, ingon man red tagging.