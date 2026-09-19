Senado nagtinguha nga mohimo og ‘Pinoy AI’

Nialarma si Senador Bam Aquino batok sa pagdepende sa mga foreign AI model, ug gihangyo ang Department of Science and Technology (DOST) nga maghimo og kaugalingong "Pinoy AI" o Large Language Models (LLMs) nga nakabase sa kultura ug linguwahe sa Pilipinas.
Atol sa budget hearing sa 2027 national budget sa DOST, gipadayag sa senador nga kon pulos lang gikan sa gawas ang gamiton nga AI, posibleng mapapas ang kaugalingong lingguwahe ug kultura sa Pilipinas.
"As you keep on using the AI, the AI you’re training... but the AI is also training you... If we are not careful, eventually there will be a type of assimilation of culture, language, mores, and norms," pasidaan ni Aquino.
Giduso sa senador nga kinahanglang magtukod og localized AI gamit ang sovereign data sa nasod. Giaprubahan usab niya ang "iTanong" platform sa DOST ug ang localized AI sa Butuan City isip maayong ehemplo nga angay ipakatap sa mga pampublikong portal sama sa eGov para mas paspas ang serbisyo sa katawhan. / PR