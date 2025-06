Senado ‘nahadlok’ pagtuki sa impeachment complaint

Photo by Senate of the Philippines

Superbalita Cebu









Copied Gikuwestiyon sa usa ka miyembro sa House prosecution panel sa impeachment complaints batok kang Bise Presidente Sara Duterte ang katungod sa Senado nga ibalik ang mga artikulo sa impeachment ngadto sa Lower House. Sa usa ka interbyu sa radyo, gitataw ni San Juan City Representative Ysabel Maria "Bel" Zamora nga ang Senado nga nagsilbing impeachment court sa paghusay kang Duterte, wala’y gahom sa pagbuhat niini ug gitataw niya nga ang trabaho sa Senado mao ang paghusay ug pagdesisyon sa kaso. Gibarugan ni Zamora nga walay kalapasan sa mga lagda o sa Konstitusyon, hilabi na ang one-year bar rule sa impeachment, sa bahin sa House of Representatives sa dihang gisumiter niini ang mga artikulo sa impeachment nga giendorso sa kapin sa one-third ka mga miyembro sa Lower House ngadto sa Senado. Atol sa usa ka hearing human ang Senado nagtigom isip impeachment court sa paghusay kang Duterte, giaprubahan sa mga senador-hukom ang pagbalik sa mga reklamo sa House of Representatives aron klaruhon ang mosunod: Ang House of Representatives mopamatuod nga walay kalapasan sa Article XI, Section 3, paragraph 5 sa Konstitusyon nga nag-ingon: “Walay impeachment proceedings ang sugdan batok sa samang opisyal labaw sa kausa sulod sa usa ka tuig”; ug ilakip ang mga sirkumstansiya sa pag-file sa unang tulo ka impeachment complaints. Ang House of Representatives sa 20th Congress makig-communicate sa Senado nga andam kini nga ipadayon ang impeachment complaint batok sa Bise Presidente. Ang mga artikulo sa impeachment nga giaprubahan sa kapin sa 250 ka mga miyembro sa Kongreso ug gisumite sa Senado niadtong Pebrero, maoy ikaupat nga impeachment complaint nga gisang-at sa Lower House sulod sa usa ka tuig. Gipasabot ni Zamora nga ang mga artikulo sa impeachment nga gisumiter sa Senado mao ang tanang mga reklamo nga giusa pagsang-at sa kapunungan. Matod niya nga ang Lower House nilihok sulod sa gitakda nga panahon nga 10 ka adlaw sa sesyon. Gibaslan sab ni Zamora si Senate President Francis Escudero kinsa niingon nga sala sa House of Representatives nga ang mga reklamo dili masulbad sulod sa 19th Congress, tungod kay ulahi ang pagsumiter niini. Si Escudero sa sayo pa, niingon nga ang impeachment trial ipahigayon sa 20th Congress. Hinuon, adunay mga kabalaka kon ang mga artikulo sa impeachment nga gisumiter sa panahon sa 19th Congress mahimong madala ngadto sa sunod. Gibarugan ni Zamora nga walay sala ang Lowe House. Sa usa ka interbyu sa radyo, si Atty. Christian Monsod, usa sa mga nagmugna sa 1987 Constitution, niingon nga ang trabaho sa Senado mao ang paghimo og husay sa mga kaso sa impeachment ug dili ang pagtino kon kini constitutional ba o dili. Matod niya nga ang Senado ang naglanganlangan sa husay. “What are they afraid of?” pangutana ni Monsod. / TPM /SunStar Philippines