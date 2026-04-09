Senado nangandam og dugang hinabang taliwala sa krisis

Nangandam ang Senado alang sa usa ka posibleng contingency measure nga maglakip sa suporta sa pundo ug gipalapdan nga mga subsidiya aron maminusan ang epekto sa nag-usab-usab nga suplay ug presyo sa lana, matod sa usa ka magbabalaod niadtong Huwebes.
Sumala ni Senador Sherwin Gatchalian, ang gisugyot nga Bayanihan 3 gitun-an na isip usa ka fallback plan kon mograbe pa ang kasamtangang kahimtang ug magkinahanglan na og dugang interbensyon gikan sa gobiyerno.
Gibutyag niya nga ang maong sugyot magtutok sa tulo ka importanteng bahin: ang pagpangita og mga tinubdan sa pundo, ang pagpalapad sa mga subsidiya ug hinabang, ug ang paghatag og economic stimulus o mga pamaagi sa pag-aghat sa ekonomiya aron suportahan ang paglambo.
“Wala pa itong definite na direction pero naghahanda kami kung kakailanganin,” matod ni Gatchalian sa interbyu sa radyo.
Matod sa senador, ang gikinahanglang pundo mahimong magsugod sa P90 bilyunes hangtod sa P400 bilyunes, depende sa dagan sa sitwasyon, lakip na ang posibleng panginahanglan sa pagsuporta sa dako nga operasyon sa pagpapauli sa Overseas Filipino Workers.
Dugang pa niya, ang gobiyerno mahimong mogamit sa mga tinigom o mosugyot og usa ka supplemental budget aron mapundohan ang maong lakang kon gikinahanglan.
Gihatagan sab og gibug-aton ni Gatchalian ang panginahanglan sa pagpalapad sa targeted subsidies, lakip na ang dugang tabang alang sa mga pamilyang
nanginahanglan ug sa mga trabahante sa transportasyon nga apektado sa taas nga presyo sa lana.
“Mas dapat palawakin ang targeted assistance dahil ito ang direktang nakakatulong sa mga nangangailangan,” sumala sa senador.
Dungang niini, iyang gipasabot nga ang mga panalipod sa pagpamalit kinahanglan magpabilin ug pasidaan batok sa pagsuspenso sa mga lagda sa bidding sama sa nangaging mga lakang sa Bayanihan.
“Hindi na dapat isuspende ang procurement laws dahil may risk ng corruption,” ingon ni Gatchalian.
Hinuon, niingon siya nga ang sugyot padayon pa nga gisusi, ilabi na nga ang presyo sa lana sa kalibotan nagpakita og mga timailhan sa pag-ubos nunot sa mga bag-ong kalambuan sa gawas sa nasod.
Matod niya, padayong tun-an sa Senado ang sitwasyon sa dili pa modesisyon kon ipadayon ba ang Bayanihan 3 ug gihatagan og gibug-aton nga kining maong lakang gituyo isip usa ka contingency plan imbes nga usa ka dinalian nga polisiya.
Dugang pa sa senador, ang kasamtangang pundo mahimong igo pa sa mubo nga panahon, apan ang mga awtoridad kinahanglang magpabiling andam sa higayon nga mausab ang kahimtang. / PNA