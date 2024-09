Senado tensiyonado atol sa pag-imbestigar ni Guo

Puno sa tensyon atol sa imbestigasyon sa Senado sa gi-raid nga ilegal nga Pogo hub niadtong Lunes, Septiyembre 9, 2024, tungod kay ang mga magbabalaod nangasuko ni dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, kinsa nagdumili sa pagtubag sa ilang mga pangutana.

Samtang ang mga magbabalaod nangutana kung giunsa niya ug ang pipila ka mga miyembro sa iyang pamilya mibiya sa nasod, si Guo nagdumili sa paghingalan sa tawo nga nagpahigayon sa ilang pag-ikyas, tungod sa kahadlok sa iyang kinabuhi.

Gisuwat hinuon niya ang ngalan sa tawo sa usa ka papel sa hangyo ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada.

Gihangyo ni Guo ang mga magbabalaod nga dili isulti og kusog ang ngalan.

"Do not tell the senators what to do with the information. Pinagbibigyan ka namin isulat sa papel," matod ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality chair Senator Risa Hontiveros.

"Nauubos na ‘yung pasensya namin," matod ni Hontiveros.

KUSTODIYA SA PNP

Gipahinumdoman ni Hontiveros si Guo nga luwas na siya sa kustodiya sa Philippine National Police (PNP).

Si Guo niingon nga andam siya nga ilhon ang mga ngalan sa mga tawo nga mitabang kaniya apan dili sa publiko alang sa katuyoan sa kaluwasan.

"Gustong-gusto mo pala (sabihin), e di sabihin mo. Nakakapikon ka na. Nakakagigil ka na," matod ni Estrada.

Si Guo niingon nga ang tawo nga nitabang nila sa pagbiya mao usab ang naghimo nga sila makaeskapo.

"Siya nag-initiate...Nu’ng una po siya ang nagdesisyon para sa akin," matod ni Guo.

"Actually, hindi po tulong ang hiningi ko sa kanya. Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya nang hindi maganda," dason niya.

Si Estrada nagpadayon nga nakasawsay kang Guo, nga nag-ingon nga “kabuang” ug “katingad-an” nga dili niya ipahibalo ang ngalan sa tawo nga mitabang kanila.

"Pinagsalitaan mo siya nang masama pero siya ang nag-facilitate ng pagtakas ninyo sa Pilipinas...Siyempre ‘pag ako pinagsalitaan mo nang masama, hindi na kita tutulungan," matod ni Estrada.

"Bakit ‘di mo pwedeng i-divulge sa publiko? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. Pinagsalitaan mo nang masama, absurd, para sa akin it's weird, tapos siya pa ang tumulong sa iyo na makatakas sa Pilipinas," dugang niya.

Si Hontiveros niingon nga nitumaw na sa nangaging mga hearing ang ngalan sa tawo kinsa, sumala ni Guo, nitabang kanila.

Matod ni Estrada nga anaa karon sa Taiwan ang giila ni Guo. Siya usa ka naghupot sa lima ka mga pasaporte.

Si Guo miingon nga wala siya kahibalo sa maong impormasyon.

Si Guo usab miingon nga sila, ang iyang gituohang mga igsuon nga sila si Wesley ug Shiela, mibiya sa Pilipinas sakay sa barko, usa ka gabii, niadtong Hulyo.

Siya niingon nga misakay sila og yate gikan sa pantalan sa Metro Manila dayon mibalhin sa mas dakong barko sa tungatunga sa kadagatan.

Si Guo miingon nga nagpabilin sila sa lawak sa mas dakong sakayan sulod sa pipila ka adlaw. Wala sila gitugotan sa paggawas o bisan sa pagsusi sa ilang mga cell phone.

"Madilim pa rin po...Basta dagat po," matod ni Guo.

"Siguro mga four or three or five (days). Basta matagal po...Four days po siguro... Hindi po kami pinapalabas. Kung puwede lang umatras, aatras na po ako...Nakakatakot po talaga.¦ Gusto ko na po umuwi. Gusto ko na po bumalik," dason niya.

Giangkon ni Guo nga nasayop siya kay gusto siyang moeskapo.

NASAYOP

Siya miingon nga gikan sa dako nga sakayan, sila mibalhin pag-usab ngadto sa usa ka mas gamay nga sakayan, nga nagdala kanila ngadto sa Malaysia, nga wala mahibalo kon asa sila sa tukma tungod kay wa sila tugoti sa pagtan-aw sa palibot.

Ang mga pahayag ni Guo nagpamatuod sa naunang pagsaysay ni Shiela kung giunsa nila pag-ikyas.

"Walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina... Immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong," matod niya.

"That's impossible. Imposibleng walang tumulong sayo upang makatakas dito sa Pilipinas," tubag ni Estrada.

Gipanghimakak usab ni Guo ang pagbayad sa mga nagpahigayon sa ilang pag-ikyas og P200 milyunes.

Gitataw usab niya nga usa siya ka Pinay human siya gihangyo sa pagkompirmar sa fingerprint examination nga gihimo sa National Bureau of Investigation (NBI), nga nagmando nga siya usa ug parehas sa Chinese national nga si Guo Hua Ping.

Gipadayon niya nga ang iyang amahan mao si Guo Jian Zhong ug gilimod nga ang iyang inahan mao si Lin Wen Yi.

"Honestly, hindi ko po alam kung paano nangyari. Basta alam ko ako po si Alice Guo. At pasensya na rin po kung hindi kayo naniniwala.¦Lumaki po ako na alam ko Filipino ako," pasabot niya.

"Ang alam ko po (All I know is) I was born in Tarlac," dugang niya.

Gipasanginlan ni Senador Loren Legarda si Guo nga padayong namakak sa ilang mga nawong.

Nagdumili usab si Guo sa pagtubag sa ubang mga pangutana tungod kay gihangyo niya ang iyang katungod sa pagpasangil sa kaugalingon. Siya misaad, bisan pa, sa pagtubag niini nga mga alegasyon sa atubangan sa tukma nga korte.

GI-CONTEMPT

Sa ikaduhang higayon, si Guo cited in contempt sa Senado.

"This is a blatant defiance of the legislative’s constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming batas at pinapaikot mo ang mga Pilipino, pero ibahin mo ang Senado," said Hontiveros.

Human sa pagdungog, si Guo gibalik sa PNP Custodial Facility diin siya gitanggong alang sa kasong graft and corruption.

Si Guo gidakop sa Tangerang, Indonesia niadtong Septiyembre 3 pinasikad sa arrest order nga giluwatan sa Senate panel kalabot sa nagpadayong imbestigasyon sa gironda nga ilegal nga Pogo hub sa Bamban, Tarlac.

Katapusang higayon nga nitambong siya sa imbestigasyon sa Senado niadtong Mayo. / TPM / SunStar Philippines