Senado, way quorum sa ikaduhang adlaw

Napakyas ang Senado sa pag-convene sa ikaduhang sunodsunod nga adlaw niadtong Martes, Hunyo 2, 2026, human ang mga miyembro sa majority bloc, nga gipangulohan ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala na usab nitambong sa plenary session.
Matod sa majority bloc, ang ilang pagkawala kabahin sa usa ka protesta batok sa gitawag nila nga mga tinguha sa pagdaot sa kagawasan sa maong hawanan ug sa pagpahunong sa gikatakdang hearing sa Blue Ribbon Committee.
Ang labing bag-o nga pag-absent nahitabo usa ka adlaw human nilaktaw ang pipila ka mga majority senator sa sesyon niadtong Lunes, Hunyo 1, aron ubanan si Senador Jinggoy Estrada human siya dakpa tungod sa kasong plunder didto sa headquarters sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Camp Crame.
Sa usa ka Facebook Live broadcast niadtong Martes, gipanalipdan ni Cayetano ang padayong pag-absent sa mga majority senator, diin gihulagway niya kini nga usa ka protesta ug usa sab ka parliamentary strategy nga nagtumong sa pagseguro nga madayon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga gikatakda sa Hunyo 4.
“Now, the majority is also using the rules morally and legally to ensure that the Blue Ribbon hearing on Thursday will continue,” ingon ni Cayetano.
Matod ni Cayetano, nagtuo ang majority bloc nga adunay mga pagsulay sa pag-usab sa liderato sa Senado ug sa pagkontrolar sa mga komite sa paagi nga makababag sa mga nagpadayong imbestigasyon, ilabi na ang pagsusi sa Blue Ribbon Committee sa giingong mga iregularidad sa mga flood control project.
Giangkon niya nga ang mga miyembro sa majority gipang-pressure sa nangaging mga semana nga mobalhin og paksyon taliwala sa panagbangi sa liderato sa Senado.
“For the last last three weeks, walang ginawa kundi takutin kami, i-twist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila,” sumala pa ni Cayetano.
“Sabi ni Senator Jinggoy since February (kinakausap na siya), wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila, in this case lumipat… Hindi hearsay sa akin ito dahil napakinggan ko ang ilan nilang conversation, so alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kaniyang kaso mabalik lang ang majority sa ngayon na onse na minority,” dugang niya.
Giangkon sab ni Cayetano nga ang pag-aresto kang Estrada gigamit aron impluwensyahan ang mga senador ug usbon ang balanse sa gahom sa Senado.
Ang hearing sa Hunyo 4 nga gipasabot ni Cayetano kabahin sa nagpadayong imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot sa giingong mga anomalya sa mga flood control project sa gobiyerno./ TPM / SunStar Philippines