Senador Bato gimarkahan og 'armed and dangerous'

Gimarkahan ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag si Senador Ronald “Bato” dela Rosa nga “armed and dangerous” taliwala sa arrest warrant batok kaniya gikan sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka media forum niadtong Sabado, Mayo 23, 2026, si Matibag nagkanayon nga ang tanang wanted nga kriminal giisip nga armado ug delikado.
“Yung ‘armed and dangerous’ ang sinasabi namin dito; lahat naman po ng target o sine-serve-an ng warrant, ang aming point of view, we will always be ready baka armado ang ating subject,” matod niya.
Sa kaso ni dela Rosa, gikutlo usab ni Matibag ang iyang kasinatian isip kanhi opisyal sa pagpatuman sa balaod.
“There are footage noong umalis si Senator Bato, may mga dalang duffle bag… so there is a suspicion na baka may baril. At the same time, what happened doon sa Senado, it shows the factor na maaaring armado ang tao na ito,” ingon niya.
“Galing siya sa law enforcement so he knows how the law enforcement officers behave kung paano siya ita-track or hahanapin,” dugang niya.
Gibutyag ni Matibag nga bisan ang mga sibilyan mahimo ra usab nga moaresto kang dela Rosa.
“Anyone of us can effect an arrest because he is a fugitive from justice, genocide ang kaso nito,” sumala pa niya.
Gisaway usab sa direktor sa NBI ang abogado ni dela Rosa nga si Attorney Jimmy Bondoc, kinsa nihangyo sa mga tigpatuman sa balaod nga iagi una kaniya ang arrest warrant batok sa senador.
“Baka kasi ang iniisip ni attorney is ‘let me be the one’ to serve the warrant wala pong ganon, sigurado po ako under the rules of court,” matod niya.
Una nang nihatag og go-signal ang Department of Justice (DOJ) ngadto sa NBI ug sa Philippine National Police (PNP) aron dakpon si dela Rosa human gibasura sa Korte Suprema ang petisyon sa magbabalaod alang sa usa ka temporary restraining order (TRO) batok sa iyang pagkaaresto.
Ang warrant naggumikan sa kaso nga naglambigit sa giingong mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) nga may kalambigitan sa pagpatuman sa programa batok sa illegal nga drugas sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Gisalikway ni Dela Rosa ang pagsuway sa NBI sa pag-aresto kaniya human sa iyang kalit nga pagbalik sa Senado niadtong Mayo 11, nahitumong sa nahitabong kudeta nga nagpalagpot kang kanhi Senate President Vicente “Tito” Sotto III, kinsa gipulihan ni Senator Allan Cayetano.
Human sa tulo ka adlaw nga pagpabilin sa sulod sa Senado human siya gibutang ubos sa protective custody, nibiya si dela Rosa uban ni Senador Robin Padilla sa sayong mga oras sa Mayo 14, pipila ka oras human sa usa ka insidente sa pagpamusil sulod sa Senate complex. / TPM/SunStar Philippines