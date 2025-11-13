Senador Bato nag-post sa iyang debosyon sa Sto. Niño

Ni-post sa social media si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, aron ipaambit ang iyang pagtuo sa iyang mga sumusunod taliwala sa mga taho nga ang International Criminal Court (ICC) nagpagawas og warrant of arrest batok kaniya tungod sa iyang papel sa duguon nga drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Gibali ni Dela Rosa ang iyang kahilom samtang nag-pose siya tupad sa usa ka bulawanon nga imahen sa Santo Niño.

“My patron saint, my kabirthday always in January. Viva Pit Señor Santo Niño!” sulat ni Dela Rosa sa caption.

Sa usa ka separate post, nakita siya nga niamen kang Father Ciano Ubod sa Compostela Parish Church.

“My first personal encounter, though I’ve been following him for a while already, with Father Ciano Ubod of Compostela Parish Church, Cebu. Times like these, we need to seek guidance from our spiritual adviser. Thank you, Father Ciano,” matod ni Dela Rosa.

Ang senador wala makita sukad sa pagbalik sa plenary session sa Senado kaniadtong Martes.

Si Dela Rosa gikataho nga nag-atubang og mga kaso sa mga krimen batok sa katawhan tungod sa iyang pagserbisyo isip Philippine National Police (PNP) chief ug chief implementer sa drug war gikan sa 2016 hangtod 2018 sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Ang Department of Justice (DOJ) wala pa makakita o makadawat og kopya sa bisan unsang warrant ug gikonsiderar sab ang mga pending legal petitions atubangan sa Korte Suprema.

Ang Department of Foreign Affairs ug ang Philippine Embassy sa The Hague wala sab makadawat og bisan unsang warrant o may kalabutan nga mga dokumento. / JGS / SunStar Philippines