Senador Bato nasigpatan sa 3 ka lokasyon

Niingon si Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga ila nang nasubay si Senador Ronald “Bato” dela Rosa taliwala sa nagkaduol nga pagpagawas sa warrant of arrest batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka interbyu sa telebisyon, si Remulla niingon nga si Dela Rosa kinsa gipanalipdan sa iyang “mga higala,” gi-monitor sa unom ka lainlaing lokasyon sulod sa milabay nga tulo ka semana.
“To this date, he is not considered a fugitive. He is not a wanted man. So, we have to play it fair. We have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa—hindi na uso ‘yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat diyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya at hihintayin na lang namin kung may utos talaga ang korte o wala,” matod ni Remulla.
“Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tinatago siya. Tapos, sa loob lang siya ng bahay. ‘Pag nililipat siya, iba-ibang kotse ang ginagamit. I think we’ve monitored him in six different places in the last three weeks. Palipat-lipat lang siya,” dugang niya.
Si Remulla niingon nga kon makadawat na sila og arrest order batok kang Dela Rosa, anha pa sila maghimo og tukmang pagplano.
Kon maaresto na, matod niya, tugotan si Dela Rosa nga mangita og hustisya gikan sa korte.
Si Dela Rosa maoy kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) ug ang nag-unang tigpatuman sa giyera batok sa droga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Sukad niadtong Nobiyembre 10, wala na motambong si Dela Rosa sa mga hearing sa Senado o bisan unsang kalihukan sa publiko.
Ang legal counsel ni Dela Rosa nga si Atty. Israelito Torreon, niingon nga ang senador naglikay sa pagpakita sa publiko ug nagbasol nga walay klarong polisiya ang gobiyerno sa Pilipinas kon unsaon pagpatuman ang pagsurender. / TPM / SunStar Philippines