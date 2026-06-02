Senador Estrada gibalhog sa Quezon City jail

Gipriso na si Senador Jinggoy Estrada sa Quezon City jail.
Si Estrada kinsa giaresto tungod sa kasong plunder, gimanduan sa Sandiganbayan Fifth Division nga ibilanggo sa Quezon City jail sa Payatas.
Ang magbabalaod giaresto niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, human niluwat ang anti-graft court og warrant batok kaniya ug sa pipila ka mga kauban tungod sa giingong kalambigitan niini sa mga iregularidad sa pagpatuman sa mga proyekto sa flood control.
Giila nga mga kaubang sinumbong ni Estrada mao sila si kanhi Public Works and Highways secretary Manuel Bonoan, ug ang kanhi mga inhenyero sa DPWH nga sila si Denryl Cortuna, Arturo Gonzales Jr., ug Manny Bulosan.
Sila si Cortuna, Gonzales, ug Bulosan kinsa pulos nitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa mga awtoridad human sa pagluwat sa warrant, gibilanggo sab sa Quezon City Jail.
Si Bonoan, sa pikas bahin, temporaryong gidala sa Philippine National Police (PNP) General Hospital sa Camp Crame tungod sa mga rason sa panglawas human sa iyang pagtahan. Didto niya gipalabay ang kagabhion.
Ang mga kaso batok sa mga sinumbong, sumala sa buhatan sa Ombudsman, nagagikan sa “makuti nga sistema, ilegal nga pagsal-ot sa pundo sa badyet (budgetary insertions), ug paggahin og mga proyekto sulod sa imprastraktura sa DPWH alang sa fiscal year 2025.”
Si Estrada giingong nakadawat og mokabat sa P573 milyunes nga balor sa kickback human iyang gipaagi ang mga pundo ngadto sa mga proyekto sa imprastraktura pinaagi sa mga budget insertion.
Siya ug ang iyang mga kaubang sinumbong nag-atubang sab og mga kasong korapsiyon (graft) diin sila nakapiyansa na sa miaging semana. /TPM / SunStar Philippines