Senador JV Ejercito misaad og pundo sa mga ospital sa Sugbo

Gisusi ni Senador JV Ejercito uban si Cebu Governor Pamela “Pam” Baricuatro ug Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang mga hospital nga gidumala sa Probinsya sa Sugbo aron mapundohan subay sa tinguha nga expansion ug pagsaka niini sa mas taas nga level.
Lakip sa gibisita ni Ejercito ang Danao City Provincial Hospital ug gisunod ang mga hospital sa habagatang Sugbo.
Isip maoy nangamahan sa Universal Health Care Act nga nagtinguha pagpalapad sa paghatag og kalidad nga pagpatambal, misaad usab ang senador sa pag suporta sa hangyo sa probinsya nga madugangan ang mga kahimanan sa mga hospital.
Gawas sa Danao sunod nga gibisita ni Ejercito ang lungsod sa Minglanilla nga nagtinguha nga makasaka sa Level I status aron mapalapdan sab ang serbisyo ngadto sa mga residente sa lungsod.
Nagtinguha ang gobernador nga matabangan sa senador ang probinsya alang sa mas paspas nga pagproseso ug paglambo sa mga serbisyo ug ekipo sa mga hospital isip kabahin sa prayoridad niini alang sa mga konstituwente sa Sugbo. / ANV