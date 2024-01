Senador mipadayag og pagduda bahin sa 5 ka jackpot sa lotto draw

Nipadayag og pagduda si Senador Aquilino Pimentel III sa lima ka dagkong mga dula sa lotto nga nadaog sukad sa Disyembre 2023 nga adunay kinatibuk-ang jackpot prize nga kapin sa P2.4 bilyunes.

Atol sa inquiry sa Senate Committee on Games and Amusement sa integridad sa Philippine Charity Sweepstake Office (PCSO) nga mga dula sa lotto niadtong Huwebes, Enero 25, 2024, si Pimentel nipadayag og kawalay pagtuo nga ang lima ka mga dula sa lotto nadaug sa mubong panahon.

Namatikdan nga kining tanan nahitabo human gidugangan sa PCSO ang jackpot prize isip kabahin sa ilang promo.

“May game na umabot na ng P500 million ang jackpot niya without augmentation, ito ‘yung natural accumulation of jackpots from the bets, then ang theory naka attract na yan ng bettors pero months muna bago tinamaan.. So itong nangyari last December is really an anomaly hindi lang one game, limang games,” matod ni Pimentel

“Ako’y nagdududa... Ang assumption, pag P500 million na ‘yung jackpot, andyan nagdadagsaan na ‘yung bettors. Naturally, it took months bago tamaan eh, then all of sudden itong augmentation ng P1 billion. All of a sudden, sapol lahat,” dugang niya.

Sa Disyembre 16, gipasakaan sa PCSO ang jackpot prizes alang sa Ultra Lotto 6/58 ug ang Grand Lotto 6/55 draws ngadto sa P500 milyunes matag usa isip kabahin sa “Handog Pakabog” niini alang sa Pasko.

Ang jackpot prize sa Lotto 6/42 ug Mega Lotto 6/45 gipasakaan usab ngadto sa P100 milyunes, matag usa.

Sa Disyembre 19, nag-inusarang bettor gikan sa Quezon City nakakuha sa P310.69 milyunes nga jackpot prize gikan sa Super Lotto 6/49.

Sa Disyembre 28, usa ka 47-anyos nga ginang sa panimalay ang nakadaug sa P43 milyunes nga jackpot prize sa 6/42 lotto, samtang laing nag-inusarang bettor ang nakadaug og kapin sa P571 milyones sa Ultra Lotto 6/58 draw niadtong Disyembre 29.

Sa Enero 16, usa ka nag-inusarang mananaug ang nakakuha sa Super Lotto 6/49 jackpot prize nga nagkantidad og P640,654,817.60.

Laing single bettor ang nakadaug sa Grand Lotto 6/55 draw sa sunod adlaw, Enero 17, diin ang jackpot prize nga P698.8 milyunes.

Hinuon, si PCSO General Manager Mel Robles niingon nga walay iregular sa pagdaog sa mga dula sa lotto sulod sa kapin sa usa ka bulan.

Gipadayon usab niya nga imposible ang pagmaniubra sa mga dula sa lotto kon gikonsiderar ang mga panalipod sa lugar.

Kini human ang chairman sa Senate committee nga si Senador Raffy Tulfo nipahibawo sa pipila ka posibleng mga laraw aron makontrolar ang resulta sa lotto, lakip na ang paggamit sa lotto systems route access.

“Kunyari tataya ng 1-2-3-4-5-6, sabihin na natin halim­bawa sa Novaliches. After matayaan, pupunta sa main computer system ‘yung taong may route access na pagka­tapos ng draw lumabas 7-8-9-10-11-12. Yung merong ro­u­te access, papalitan nya sa computer ‘yung 1-2-3-4-5-6, ga­gawin n’yang 7-8-9-10-11-12. Pwede ba yun?” pangutana ni Tulfo.

“Halimbawa nag-sabwatan lahat. So yung ni-route access kaya pang manipulahin.. Hindi nyo ginawa yun? Possible or not?” dugang niya.

Si May Cereles, usa ka opisyal sa PCSO, niingon nga posible apan moingon nga nahitabo ini. / SunStar Philippines