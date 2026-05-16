Senate Sgt-at-arms Aplasca, gisuspenso

Si Ombudsman Crispin Remulla, nipahibalo niadtong Biyernes, Mayo 15, 2026 nga sud sa unom ka buwan ipaubos sa preventive suspension ang acting Senate sergeant-at-arms nga si Mao Aplasca resulta niadtong insidente sa pagpamusil sulod sa Senate building niatong gabii sa Miyerkules, Mayo 13.
Matud ni Remulla, way suweldo nga madawat si Aplasca atol sa iyang pagkasuspenso, ug giingon nga ang pag-angkon ni Aplasca nga siya ang unang mipabuto og warning shot batok sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation (NBI) usa ka “unacceptable behavior.”
“It’s worrisome if we will allow this to go unpunished. We cannot just ignore something of this magnitude,” matod pa ni Remulla atol sa press briefing.
Gipasabot usab niya nga ang Office of the Ombudsman mapahigayon og independente nga imbestigasyon, lakip ang posibleng mga kaso sama sa obstruction of justice, grabeng pagpasagad sa katungdanan, pagtabang sa usa ka pugante, ug ilegal nga pagpabuto sa armas batok kang Aplasca.
“We do not tolerate that kind of behavior. We are in the process of forming a panel to issue (a) subpoena,” sigun pa ni Remulla.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Philippine National Police (PNP), dili momenos sa 30 ka mga buto ang nahitabo nga niresulta sa kaguliyang suds a maong edipisyo sa Senando.
“Sino sya, ano ang karapatan mo na gawin yun sa law enforcers,” kuwestiyon ni Remulla sa gihimo ni Aplasca.
Dugang pa niya, ipatawag usab pinaagi sa subpoena ang mga video footage gikan sa tanang media network nga may kalabutan sa insidente.
Apil usab sa imbestigasyon ang mga personnel sa NBI ug PNP nga anaa sa lugar sa nahitabong pagpamusil. Wala hinuon may namatay o nasamdan sa maong insidente.
Samtang, si Alan Peter Cayetano, Senate President, mihangyo kang Remulla nga suspendihon usab ang NBI Director nga si Melvin Matibag ug ang hepe sa NBI Organized and Transnational Crimes Division nga si Jerome Bomediano kalabot sa maong insidente. / TPM