Senior citizen gidunggab sa silingan nga nag-inom

Nagping-it sa kasakit ang usa ka senior citizen human nilugwa ang iyang tinai sa dihang kalit siyang gidunggab sa iyang silingan niadtong alas 1:30 sa hapon, Dominggo, Hunyo 28, 2026, sa Purok Mangga, Barangay Guindarohan, Lungsod sa Minglanilla.
Giila ang biktima nga si Gregorio Tapic Abanto, 63 anyos, samtang ang suspek nga padayon pang gipangita sa kapulisan mao si Jhonmar Villaver, hingkod ang pangedaron ug silingan ra sab sa biktima.
Base sa imbestigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station subay sa pamahayag sa upat ka saksi, nasayran nga samtang nag-inom sila uban sa suspek sa usa ka payag sa maong dapit, ilang nakit-an ang biktima nga nagbaktas.
Apan sa pag-agi ni Abanto, kalit lang siyang gihasmagan sa suspek ug gidunggab sa tuong bahin sa tiyan gamit ang hait nga kutsilyo sa wala pa matino nga hinungdan.
Natingala ang upat kon nganong gihimo kadto sa suspek sanglit wala man nanghasi o nanghilabot kanila ang biktima samtang sila nag-inom.
Human sa insidente, paspas nga nisibat ang suspek samtang ang biktima dali nga gitabang sa mga rescue personnel sa Minglanilla ug gidala sa Minglanilla District Hospital. Apan tungod sa kalawom sa samad niini ug sa kritikal nga kahimtang, gibalhin siya ngadto sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang kapulisan sa Minglanilla kasamtangan pa nga nagpahigayon og manhunt operation batok sa suspek aron madakpan ug marekober ang kutsilyo nga gigamit sa krimen.
Giandam na sab ang kasong frustrated murder nga ipasaka batok sa suspek. / AYB