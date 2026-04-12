Senior citizen gipusil, suspek nga menor de edad nadakpan

Nabuslot ang tuong bahin sa lawas sa usa ka senior citizen human gipusil sa silingang minor de edad gamit ang airgun alas 8:40 sa buntag Sabado, Abril 11, 2026 sa Purok 5, Barangay Bae, lungsod sa Sibonga.
Si Gaudioso Padigos Sordilla, 71, minyo, usa ka mag-uuma og nagpuyo sa nahisgutang lugar, nalandig sa tambalanan sa dakbayan sa Carcar, human naigo sa bala sa airgun iyang tuong bahin sa lawas.
Samtang ang suspek nga si alias “Roldan”, 17 anyos, naposasan atol sa hot pursuit operation sa Barangay Poblacion sa maong lungsod.
Ang airgun nga gigamit ni Roldan narekober sa kapulisan.
Sa imbestigayon sa kapulisan, nagbarog ang biktima gawas sa ilang panimalay.
Ang suspek nga nagdala sa airgun miagi.
Apan sa walay igong rason gipusil ang biktima.
Bisan kun nasamdan ang biktima, nakadagan kini nangayog tabang sa barangay.
Gidali siya sa pagdala sa tambalaan sa Carcar.
Ang suspek nadakpan sa hot pursuit operation, apan kay menor de edad man gi-turnover kini sa buhatan sa Municipal Social Welfare and Development.
Giingon nga ang biktima ug ang suspek adunay karaang panagbingkil. / GPL