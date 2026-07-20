Senior citizen ‘gisubmarino’ ang uyab sa silingan, gibunala’g bara

Tungod sa grabe’ng selos, usa ka 62-anyos nga senior citizen ang naangol human gibunalan og bara de kabra sa usa ka construction worker sa Purok Sitaw, Sityo Bagacay, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan, ala 1:30 sa kadlawon niadtong Lunes, Hulyo 20, 2026.
Nakaangkon og mga bun-og ug samad sa nagkadaiyang bahin sa iyang kalawasan ang biktimang giila sa alyas nga Jessie kinsa adunay kapuyo ug residente sa maong dapit.
Ang suspek nga si alyas Jojo, 34, usa ka construction worker ug silingan ra sab sa biktima, dali nga nadakpan sa mga silingan ug mga barangay tanod. Kasamtangan kining gitanggong sa Liloan Police Station ug mag-atubang og kasong Physical Injury.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu ngadto kang Police Executive Master Sgt. Eutiquio Prosia Jr., imbestigador sa Liloan Police Station, gipahayag niini nga selos ang motibo sa krimen.
Nasuko matod pa ang suspek sa dihang iyang nasayran nga sekretong gipanguyaban o “gisubmarino” sa senior citizen ang iyang hinigugma.
“Lagot daw kaayo siya sa tiguwang kay nahibaw-an niya gisubmarino, gipanguyaban iyang uyab,” dugang ni Prosia.
Nahitabo ang pagpangatake sa dihang naglakaw ang biktima padulong unta motan-aw og disco sa ilang dapit.
Sa dihang nakit-an kini sa suspek, kalit lang kining giduol ug gibunalan gamit ang bara de kabra nga adunay gitas-on nga duha ka tiil ug siyam ka pulgada.
Bisan pa man sa iyang pangedaron, nakahigayon pa sa paggunit si Jessie sa maong puthaw ug wala kini buhii, hinungdan nga naguroy siya dihang gibunlot kini sa suspek.
Matod sa suspek, gihigugma ug pinangga kaayo niya ang iyang 30-anyos nga uyab ug dili gyud niya madawat nga ilogon kini sa biktima. / GPL