Senior citizen nalambod sa wire sa kuryente, patay

Patay na nga naabot sa tambalanan ang usa ka senior citizen human gituohang nakuryentihan mga alas 5 pasado sa buntag niadtong Biyernes, Agusto 22, sa Purok Emerald, Sitio Laray, Barangay Bungtod, dakbayan sa Bogo.
Ang nakabsan sa kinabuhi mao si Delio Piamonte Malait, 63 anyos, minyo ug lumolupyo ra sa naasoy’ng dapit.
Nadawat sa buhatan sa Bogo Police Station ang report kalabot sa maong insidente mga alas 9:40 sa buntag sa susamang adlaw hinungdan nga ilaha kining gisusi alang sa dugang imbestigasyon.
Sa nahipos nga kasayuran sa kapulisan, nasayran nga mga alas 5 sa buntag, ang maong biktima nibiya sa ilang panimalay para unta mopalit og pan sa bakery nga nahimutang sa may Barangay Dakit sa nahisgutang dakbayan diin gikataho nga naglakaw ra kini.
Apan pagka-alas 6, nahibung ang pamilya sa biktima nga wala pa kini nauli hinungdan nga gipangita sa anak nga si Freddie Malait.
Nakugang na lang si Freddie dihang nakit-an ang iyahang amahan nga nagbuy-od na sa yuta ug adunay naglambod nga live wire sa wa nga tiil niini.
Gidali niya sa pagbunlot ang iyang amahan palayo sa wire sa tinguhang masalbar kini og gidala sa Cebu Provincial Hospital-Bogo City apan gideklarar kini sa attending physician nga dead on arrival. / JDG, GPL