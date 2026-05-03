Senior citizen nalumos samtang namasol

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka senior citizen human kini nalumos samtang namasol alas 10 sa buntag, DomingGo, Mayo 3, 2026 sa Sitio Bonbon, Barangay Ocaña, dakbayan sa Carcar.
Si Apolonio Amanduron Tanoy, 61 anyos, minyo, taga Sitio Lagang, Barangay Ocaña, gideklarar nga dead-on-arrival (DOA) dihang nadangat sa Cebu Provincial Hospital-Carcar City.
Sa imbestigasyon nila ni Police Staff Sgt. Argie Noel Espinosa ug mga kaubanan nga ang biktima sayo nga namasol sa maong dapit kuyog ang silingan nga si Eval Porcia, hingkod ang panuigon. Si Porcia mibutyag sa kapulisan nga yano lang silang namasol walay dalang ekipo ingon man sakayan.
Dihang mitaob na ang dagat, nanglangoy sila paingon sa baybayon. Apan kusog kaayo ang sulog sa dagat og gianod ang biktima.
Giluwas ni Porcia ang biktima ug gidala sa baybayon, diin iyang gitabang pinaagi sa paghatag og CPR (cardiopulmonary resuscitation). Pero bisan paman niini, ang biktima nagpabilin nga unresponsive.
Nanawag sila sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), nga midalig dala sa biktima sa Cebu Provincial Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival.
Gisugyot sa kapulisan nga ipa-autopsy ang patay'ng lawas sa biktima, apan nagdumili ang kabanay niini kay kumbinsido sila nga aksidente ang nahitabo. / GPL