Senior citizen namatay sa sunog

Nakalas ang usa ang senior citizen human niulbo ang sunog alas 7 sa gabii, Sabado, Nobiyembre 22, 2025, sa Sitio Cumbado, Barangay Bagay, lungsod sa Daanbantayan.
Ang panimalay nga naugdaw gipanag-iya ni Artemia Capisnon, hingkod ang panuigon.
Si FO2 Darlene Mari, imbestigador sa Daanbantayan Fire Station nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nibutyag nga ang kayo didto nagsugod sa lawak sa panimalay nga ginama sa semento ug kahoy.
Kalit kini niulbo nga niresulta sa pagka-ugdaw sa panimalay.
Giisa nila sa first alarm ang sunog nga nagbilin og danyos nga P100,000.
Walay tawo sa panimalay atol sa sunog.
Apan ang 67 anyos nga si Angeles Dapat, nga nagpuyo sa kasikbik nga balay nakabsan gyud sa iyang kinabuhi.
Matud ni F02 Mari nga posible’ng nakuyawan ang biktima pag-ulbo sa sunog og giatake.
Human nakapanghakot sa iyang mga gamit ang biktima, gikatahong gitabang kini human nalup-og apan pakyas kay nakabsan gyud sa iyang kinabuhi.
Gisubay pa ang hinungdan sa maong sunog. / GPL